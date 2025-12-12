Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan eski hakem Ahmet Çakar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. Tedavisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere gelen Çakar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Çakar yaptığı açıklamada, 'Savcılık tarafından serbest bırakıldım. 'Buyrun gidin' dediler. İfade sırasında sorulan soruları yanıtladım. Adli kontrol uygulanmadı' ifadelerine yer verdi. Çakar, sağlık durumu ile ilgili olarak da, 'Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çakar, gözaltına alındığı sırada sağlık kontrolüne götürüldüğünü ve rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, eşinin ve çocuklarının yanında olmasının kendisini rahatlattığını belirtti.

