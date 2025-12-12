İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında iddianameyi tamamladı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu toplam 402 şüpheli yer aldı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' gibi birçok suçtan dava açıldı. Ayrıca, örgütün kurucusu ve lideri olması nedeniyle, örgüt mensupları tarafından işlenen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi' ve vergi, orman ve maden kanunlarına muhalefet gibi suçlardan da cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Bu gelişme, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE