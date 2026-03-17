Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, iş insanı Hasan Tepe, yaklaşık 105 kişilik grupla birlikte partiye katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Tepe, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Kadir Gecesi dolayısıyla tüm İslam âleminin gecesini tebrik ederek, 'Bugün partimizde yine büyük bir katılıma ev sahipliği yapıyoruz. 105 kişilik güçlü bir kadronun partimize katılması, teşkilatımız adına son derece kıymetlidir. Her kesimden, her görüşten insanın Anahtar Parti'ye katılımı, partimizin merkeze oturduğunun bir göstergesidir' dedi.

'85 MİLYONUN PARTİSİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun '85 milyonun partisi' vurgusunu hatırlatan Başkan Alsan, 'Bu katılımlar, dirayetle ilerlediğimizin en somut göstergesidir. İlk seçimlerde Adıyaman'ı temsil edecek milletvekillerimizi Meclis'e göndereceğimize inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın yeterince temsil edilmediğini dile getiren Başkan Alsan, 'Adıyaman'da milletvekili sayısı var ancak gerçek anlamda temsil sorunu yaşanıyor. Biz bu şehrin sokaklarında büyümüş, depremi burada yaşamış kadrolarla bu sorumluluğu üstleneceğiz' diye konuştu.

'BU ŞEHRİN ÇOCUKLARIYIZ'

Adıyamanlı kadrolarla yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Alsan, 'Bizler bu şehrin çocuklarıyız. Burada doğduk, burada büyüdük. Bu şehri en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Partiye katılımların artarak devam ettiğini belirten Başkan Alsan, 'Teşkilatımız gün geçtikçe büyüyor. Son açıklanan anketlerde yüzde 5-6 seviyelerinde görünüyoruz ancak bu bizim için bir başlangıçtır' ifadelerini kullandı.

'ANAHTAR PARTİ'NİN BARAJ SORUNU YOK'

Partinin hedeflerine değinen Başkan Alsan, 'Anahtar Parti'nin baraj sorunu yoktur. En güçlü şekilde milletimizi temsil edeceğiz, sorunlarına çözüm üreteceğiz' dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Alsan, tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

HASAN TEPE: 'ANAHTAR PARTİ'DE HİZMET EDECEĞİM'

Anahtar Parti'ye katılan İş İnsanı Hasan Tepe ise yaptığı açıklamada, 'Öncelikle tüm İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Gittikçe büyüyen Anahtar Parti'ye biz de katılım sağladık' dedi.

Kendisine verilen görev dolayısıyla teşekkür eden Tepe, 'Bu görevi bize layık gören İl Başkanımız Emircan Ahmet Alsan'a teşekkür ediyorum. Eş, dost ve akrabalarımızla birlikte Anahtar Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin huzurunda söz veriyorum' ifadelerini kullandı.

Programda Hasan Tepe'ye ve beraberindeki heyete parti rozeti, Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan tarafından takıldı.

Kaynak : PERRE