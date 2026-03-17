Dünya genelinde sosyoekonomik dönüşümler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle birlikte yaşam süresinin uzadığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Şirik, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranının giderek arttığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, Bu süreçte yalnızlık, sosyal izolasyon ve rol kayıplarının ruhsal sorunlar açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Bu yılın teması olarak 'Yaş Almak Değil, Yalnız Kalmak Yorar' sloganının belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Şirik, yaşlı bireylerin yalnızlıkla mücadelesine yönelik farkındalığın artırılması, sosyal bağlarının güçlendirilmesi ve ruhsal iyilik hâllerinin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde sunulan ücretsiz ruh sağlığı hizmetleriyle yaşlı bireylerin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi, riskli grupların erken dönemde tespiti ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasının teşvik edildiğini kaydetti.

Son olarak Prof. Dr. Mehmet Şirik, 'Yaşlı bireylerin yalnız bırakılmadığı, desteklendiği ve toplum yaşamının aktif bir parçası olarak var oldukları bir sosyal iklimin güçlendirilmesi amacıyla yürütülecek tüm çalışmalara katkı sunan sağlık personelimize teşekkür eder; yaşlılarımız için ruhsal iyilik hâlinin desteklendiği sağlıklı bir yaşam temenni ederiz' dedi.

