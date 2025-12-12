Sekman'ın kamuoyuna duyurduğu ortak metin; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından imzalandı.

'Aleviler tarih boyunca zulme, inkâra ve asimilasyona maruz kaldı'

Açıklamasında Alevi toplumunun tarihsel olarak maruz kaldığı baskılara vurgu yapan İl Başkanı Ali Sekman, şu ifadeleri kullandı:

'Aleviler olarak tarih boyunca yüzlerce kez katliamlara uğradık, yerimizden yurdumuzdan edildik. Yakıldık, asıldık, türlü işkencelere maruz kaldık. Bu zulüm günümüze kadar devam etti. Daha ağır olan ise ret, inkâr ve asimilasyon politikalarıdır.'

Sekman, mevcut siyasal iktidarın da bu politikaları sürdürdüğünü savunarak tek adam rejimi, tekçilik ve ayrımcı uygulamaların Alevi toplumunu derinden etkilediğini söyledi.

'Alevi Açılımı sonuçsuz kaldı; raporlar taleplerimize karşılık vermedi'

Ali Sekman, AK Parti hükümetlerinin geçmişte yürüttüğü Alevi Açılımı sürecine de değinerek, çalıştayların beklentileri karşılamadığını ifade etti:

'2009-2010 yıllarında yapılan yedi Alevi Çalıştayı'nın sonuç raporları Alevilerin hiçbir talebine gerçek anlamda karşılık vermemiştir. Ortaya çıkan tek sonuç, 'Var olanlarla yetinin' olmuştur.'

Sekman, çalıştayların hükümete duyulan güvensizliği artırdığını belirtti.

'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bir asimilasyon merkezidir'

Ali Sekman'ın basına okuduğu ortak açıklamanın en dikkat çekici bölümü, söz konusu kurumla ilgili sert ifadeler oldu:

'Bugün tam bir asimilasyon üssüne dönüşen Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı tanımıyoruz, tanımayacağız. Cemevlerine maddi yardım ve maaş vaadiyle çökmeye çalışan bu yapı bizim muhatabımız değildir. Bu kurum, Aleviliği özünden koparmayı ve devlet eliyle yeni bir Alevilik yaratmayı hedeflemektedir.'

Sekman, Başkanlığın cemevlerini köy köy gezerek kendi yapılarına dahil etmeye çalıştığını, bunun Alevi toplumunda kabul görmeyeceğini vurguladı.

'Devletle elbette görüşürüz; ancak bu Başkanlık yok hükmündedir'

Sekman, Alevi toplumunun hiçbir zaman devletten, hükümetten ya da siyasi partilerden kaçmadığını söyleyerek şunları ekledi:

'Devletle görüşmekten kaçmayız. Taleplerimizi, sorunlarımızı konuşuruz. Ancak bu Başkanlık bizim muhatabımız değildir. Aleviliği teslim almaya çalışan bir yapıyla yan yana gelmemiz mümkün değildir.'

Toplantıya katılmıyoruz: 'İkrarınıza sadık kalın' çağrısı

Açıklamanın sonunda, 28 Ağustos'taki toplantıya hiçbir Alevi kurumunun katılmayacağı duyuruldu. Ali Sekman, Alevi yurttaşlara ve yol önderlerine şu çağrıyı yaptı:

'Bu Başkanlığın hiçbir çağrısına katılmayınız. Ya Pirlerimizin yolunda olacağız ya da Hızır Paşaların yanında saf tutulacaktır. Biz Yol'a bağlıyız, biat etmeyeceğiz.'

Kaynak : PERRE