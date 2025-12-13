Adıyaman Tut Kaymakamlığı koordinesinde, Tut İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen 'ÇOGEP - Gelecek Tut'ta' Projesi kapsamında sinema etkinliği düzenlendi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve gençler keyifli anlar yaşadı. Sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle gençlerin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan proje, katılımcılardan ilgi gördü.

Öte yandan Tut Kaymakamı Sayın Celal Güngör, Belediye Başkanı Ercan Öncebe ile birlikte yapım süreci tamamlanan ve tefrişat çalışmalarına başlanan Öğretmenevi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Güngör, projenin ilçeye önemli bir kazanım sağlayacağını ifade etti.

Kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmaların, ilçede sosyal yaşamın güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak : PERRE