Adıyaman Besni'li iş insanı, hayırseverliği ve mütevazı kişiliğiyle tanınan merhum Mehmet Erdemoğlu, vefatının 19. yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anılacak.

Erdemoğlu Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre anma programı, 16 Aralık 2025 Salı günü saat 13.00'te Gaziantep Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla gerçekleştirilecek. Aynı gün akşam, yatsı namazının ardından Gaziantep'te bulunan Servi Erdemoğlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak.

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitime ve hayır hizmetlerine verdiği desteklerle tanınan Mehmet Erdemoğlu, özellikle eğitim alanında hayata geçirilen yatırımlar ve sosyal projelerle çok sayıda insanın hayatına dokundu. Besni başta olmak üzere bölgede inşa edilen okul, cami ve sosyal tesislerle Erdemoğlu'nun ismi yaşatılmaya devam ediyor.

Geride bıraktığı kalıcı eserlerle hayırla anılan merhum Erdemoğlu'nun topluma kazandırdığı değerlerin, ailesi tarafından da aynı hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle sürdürüldüğü ifade edildi.

Her yıl düzenlenen anma programının, vefa duygusunu pekiştirmesi ve hayırla anılmanın önemini gelecek kuşaklara aktarması açısından anlam taşıdığı belirtildi.

