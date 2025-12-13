İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında dur ihtarına uymayarak polislerin üzerine aracını süren sürücünün yakalanarak tutuklandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, M.A.A. isimli sürücü, yol uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayarak görevli polisleri sürükledi ve çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 yılda 9 polis memurunun şehit olduğu, 16 polisin ise gazi olduğu bilgisi paylaşıldı. Mevcut trafik mevzuatına göre dur ihtarına uymamanın idari para cezasının 2 bin 167 TL olduğuna dikkat çekildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne ilişkin de bilgi vererek, 'Dur' ihtarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımların ağırlaştırılacağını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sürücülere 200 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün geri alınması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi cezalarının uygulanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

M.A.A. isimli sürücünün, dur ihtarına uymamanın yanı sıra polis memurlarına kasten aracıyla çarpması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunarak, 'Biz gereğini yaparız' mesajını paylaştı.

