Besni Eğitim Vakfı, Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 4 adet sanayi tipi dikiş makinesi ile iplik, kumaş ve çeşitli aksesuar malzemesi bağışladı. Kurulumu tamamlanan makinelerle kadın kursiyerler üretime başlayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, bağışlanan makinelerin kurs kapasitesini artırdığını ve kadınların mesleki beceriler kazanarak ekonomik hayata daha aktif katılım sağlamalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Bağışın gerçekleşmesine katkı sağlayan Besni Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi ve Danışma Kurulu Üyeleri iş insanları Hasan Doğan ve Halil Göksel ile Vakıf Başkan Yardımcısı Ali Dursun, vakıf tarafından yayımlanan teşekkür mesajında anıldı. Vakıf yönetimi, Besni ile İstanbul arasında kurulan gönüllü destek ağı sayesinde projelerin sürdürülebilir hale geldiğini vurguladı.

Besni Eğitim Vakfı, kadınların eğitimine, üretime katılımına ve ekonomik olarak güçlenmesine yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE