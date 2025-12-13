Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Besni Ali Erdemoğlu Kampüsü'nde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, öğrencilerin eğitim süreçleri, kariyer hedefleri ve kampüs yaşamına ilişkin konular ele alındı.

Program kapsamında öğrenciler, üniversiteye yönelik görüş, talep ve önerilerini doğrudan Rektör Keleş'e iletme imkânı buldu. Prof. Dr. Keleş, öğrenci görüşlerini dikkatle dinleyerek, üniversite yönetimi olarak öğrenci odaklı çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen Rektör Keleş, gençlerle sohbet ederek akademik ve sosyal hayata dair beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Buluşma, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, bu tür etkinliklerin üniversite-öğrenci iletişimini güçlendirdiği belirtildi.

