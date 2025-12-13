Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı binasının açılışı ve bir dizi program kapsamında Adıyaman'a geldi. Genel Başkan Ağıralioğlu, Adıyaman Havalimanı'nda partililer ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Karşılama programının ardından Genel Başkan Ağıralioğlu ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, depremde yaşamını yitirenler için dua edilirken, mezarlara karanfil bırakıldı.

Deprem Şehitliği ziyaretine, çevre illerden ve Adıyaman'ın ilçelerinden gelen teşkilat mensupları da katıldı. Ziyaretin ardından Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirmek üzere çarşı merkezine geçti.

Genel Başkan Ağıralioğlu'nun, saat 13.00'te Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek halk buluşmasına katılarak Adıyamanlılara hitap edeceği öğrenildi. Program kapsamında, parti çalışmaları ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

