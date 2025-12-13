İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Esenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap ile 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin tamamının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla toplum sağlığına zarar verecek büyük miktarda uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin engellendiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm emniyet personelini tebrik ettiğini belirtti.

