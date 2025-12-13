Adıyaman'ın Besni ilçesinde eşi ve bacanağını silahla vurarak öldüren şüpheli Ahmet Sarı (54), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Aşağı Sarhan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sarı, yanında bulunan tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Selvi Sarı ve Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan zanlının motosikletle Gölbaşı ilçesine gittiği ve bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ahmet Sarı, gözaltına alınarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak : PERRE