Adıyaman'ın tanınan ve sevilen isimlerinden, yöresel müziğin güçlü temsilcilerinden Ali Döre, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Aslen Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğup büyüyen Döre'nin vefatı, kentte ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar sahne alan ve Adıyaman'ın kültürel mirasına önemli katkılar sunan Ali Döre, TRT Kürdi ve TRT 1 başta olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan programlarda yer alarak geniş kitlelere ulaştı. Samimi kişiliği, güçlü yorumu ve yöresel müziğe kattığı özgün tarzıyla hafızalarda yer edinen sanatçı, deprem sonrası çıkardığı 'Depreme Ağıt' adlı eseriyle de büyük yankı uyandırdı. Eser, acıyı, kaybı ve dayanışmayı anlatan sözleriyle dinleyicilerin yüreğine dokundu.

Ali Döre'nin vefat haberi kentte derin üzüntü oluştururken, çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Sanat camiası, dostları ve sevenleri, Döre'nin kaybının bölge müziği açısından önemli bir kayıp olduğunu ifade etti.

