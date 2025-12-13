Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı Binası'nın açılışı ve bir dizi program kapsamında Adıyaman'a geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden Ağıralioğlu, esnaf ziyaretinin ardından partisinin Adıyaman İl Başkanlığı Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde dualar eşliğinde kurban kesildi. Açılışta konuşan Genel Başkan Ağıralioğlu, siyasi partilerin varlık nedeninin milletin sorunlarına çözüm üretmek olduğunu belirterek, partilerin ekmeği, umudu, adaleti ve bereketi büyütmek zorunda olduğunu ifade etti.

'Parti Kavgasına Milletin Ayıracağı Bir Günü Bile Yok'

Anahtar Parti'nin ayırmadan, kayırmadan, partili-partisiz ayrımı yapmadan milletin hizmetini görmek amacıyla kurulduğunu dile getiren Genel Başkan Ağıralioğlu, 'Partileri ayakta tutan şey, memleketin sorunlarını çözebilmeleri, darına kavuşabilmeleri, zorunu kolaylaştırabilmeleri, azını çoğaltabilmeleridir. Bir parti ekmeği büyütmüyorsa, aşı büyütmüyorsa, umudu büyütmüyorsa, adaleti büyütmüyorsa, cebe harçlık olmuyorsa, esnafa siftah olmuyorsa, analara öğün olmuyorsa, Babalara çocuklarının imkanı olmuyorsa, tarladaki ürünün hakkı olmuyorsa, harmanda bereket olmuyorsa parti neye yarar? O nedenle, biz bu anahtar partimizi Türk milletine bereket bolluk olsun diye kurduk. Hizmet görsün diye kurduk. Onun için kurduk. Ayırdılar, kayırdılar; ayırmadan kayırmadan yönetsin diye kurduk. Partili-partisiz diye parmak salladılar. Herkesi sarsın sarmalasın diye kurduk. Adaleti kendilerine, kendi yakınlarına, gücü kuvveti rakiplerini düşünenlere, adalet herkese yetebilsin diye kurduk. Inşallah memleketi milleti ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışacağız. İl Başkanımız, kıymetli yönetimi, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, bütün Türkiye şahsında çalışan teşkilatlarımız bunu millet doğası için, Allah rızası için yapıyorlar. Mezara rahmetle buluşarak girelim. Mezarda doğa alalım. Milletimizin doğası olalım. Çocuklarımızın övüncü olalım diye son kavgamızı veriyoruz. Bu parti kavgasına bu milletin ayıracak bir günü olmadığını biliyoruz. Kalbinize bir parti kavgası düşürmeyin, bir parti derdine, münasebetsiz bir tartışmanın hevesine kurmadık bu partiyi. Türk milletinin hizmetini görsün diye kurduk' dedi.

'Son Kavgamızı Veriyoruz, Eksik Olanı Tamamlayacağız'

Türk milletinin artık partiler arası tartışmalardan yorulduğunu dile getiren Ağıralioğlu, 'İl Başkanımız, kıymetli yönetimi, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, bütün Türkiye şahsında çalışan teşkilatlarımız bunu millet doğası için, Allah rızası için yapıyorlar. 'Mezara rahmetle buluşarak girelim, mezarda doğa alalım, milletimizin doğası olalım, çocuklarımızın övüncü olalım' diye son kavgamızı veriyoruz. Bu parti kavgasına bu milletin ayıracak bir günü olmadığını biliyoruz. Kalbinize bir parti kavgası düşürmeyin, bir parti derdine, münasebetsiz bir tartışmanın hevesine kurmadık bu partiyi. Türk milletinin hizmetini görsün diye kurduk. Artık memleket partiden yorulmuş, particilikten kızmış, bunalmış. Bu memlekette partili, partisiz ayırmadan, devletin emanetçisi, milletin hizmetkarı olabilen terbiyeli bir siyasetli gayretle memleket hizmeti göreceğiz. Böyle lüzumsuz dedikoduya da gerek yok, lüzumsuz tartışmaya da gerek yok. Türk milletinin önümüzdeki dönem dertlerine derman olabilmek için çalışacağız. Yapacaklarımızı biliyoruz. Yapmayacaklarımızı biliyoruz. Hükümete bir aynaya bakar gibi bakıyoruz. Düşmana bakar gibi bakmıyoruz. Yaptıkları her iyi şeyi devam ettireceğiz. Eksik olanları tamamlayacağız. Yanlışları yapmayacağız' dedi.

'Yaşlandılar, onlar yapamadıysa biz sınırdayız, nöbetteyiz'

Konuşmasında hükümete yönelik değerlendirmelerde de bulunan Ağıralioğlu, yapılan doğru işlerin devam ettirileceğini, eksiklerin tamamlanacağını, yanlışlardan ise uzak durulacağını dile getirerek, 'Bayrak yarışına hazırlanıyoruz. Yaşlandılar. Ellerinden geleni yaptılar. Yaptıkları iyi işleri gördük. İyi işleri de görüp teşekkür etmeyi de biliyoruz, teşekkür de ediyoruz. Yanlışları gördük, ikaz ettik, döndüremedik. 'Yanlıştı, size yakışmaz' dedik, 'durun' dedik, durduramadık. 'Efendim, bu kadar yaptığınız yanlıştan hissemize millet adına bu düştü' dedik, ikna edemedik, başaramadık, almaya karar verdik. Nöbet değişimi gibi görüyoruz siyaseti. Cumhurbaşkanı'nın arkasında 23 yıl durmuş milletimiz. Her seçim umduğundan daha fazlasını vermiş ama verdiğinde hissesine bu düşmüş. Tayyip Erdoğan'la umduğunu bulamamışlara, AK Parti'nin seçmenlerine de sesleniyorum. Tayyip Bey yoksa kardeşiniz Yavuz Ağıralioğlu var. Yaşlanmışsa nöbete hazırlanan ben varım. Devlet Bey'e yıllardır ümitle destek olmuş, 'yeter ki memleket ayakta olsun' falan diye destek olmuşlar. Ülküsünün mürüvvetini görememiş nice, nice gözü açık gitmişi uğurlamışız da kalanları mahzun ülküdaşlarımıza, milliyetçilere sesleniyorum. Onlar yapamadıysa biz sınırdayız, nöbetteyiz, varız. O yoksa biz varız. Memleket için biz varız, devlet için biz varız. Dinimiz, imanımız için biz varız. Vatanımız, bayrağımız için biz varız. Yarım kalan hesap için biz varız. Adalet için biz varız. Üretim için biz varız. Bu partiyi anahtar ismiyle memleketin sorunlarına kilitlenmiş sorunlarına imkan olsun diye açıyoruz. Dualarla açıyoruz' ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından çocukların Genel Başkan Ağıralioğlu, gençlere yönelik projelerde spor, eğitim ve sosyal alanların öncelikli olacağını belirtti. Gençlerin hayallerine ulaşabilecekleri, huzurla yaşayabilecekleri bir memleket hedeflediklerini ifade eden Genel Başkan Ağıralioğlu, çocukların taleplerini dikkate alan bir anlayışı benimsediklerini söylediğini ifade etti.

Genel Başkan Ağıralioğlu'ndan Adıyaman'a Çocuk Meclisi Sözü

Çocuk Meclisi önerisine de olumlu yaklaşan Ağıralioğlu, Adıyaman'da çocukların söz sahibi olacağı bir yapının kurulabileceğini belirterek bu konuda destek vereceklerini ifade etti.

Açılış programı, dualar ve iyi dileklerle sona erdi.

Kaynak : PERRE