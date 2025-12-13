Adıyaman Vali Dr. Osman Varol, şehit aileleri ile gazileri makamında kabul etti. Programda, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitlerin kıymetli aileleri ile kahraman gazilerle bir araya gelen Vali Varol, misafirleriyle yakından ilgilendi.

Şehit aileleri ve gazilerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Varol, iletilen konuların hassasiyetle ele alınması için ilgili kurum ve birimlere gerekli talimatları verdi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarla desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlık ve esenlik temennilerinde bulunuldu.

