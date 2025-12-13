Bunlar da ilginizi çekebilir

Adan, tüm milletvekillerine eşit ve saygılı yaklaştığını belirterek, yerinden kalkılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma kısa süre ara verildi. Bütçe görüşmeleri, Celal Adan'ın müdahalesinin ardından devam etti.

Leyla Şahin Usta'nın, konuşmacının yüksek sesle hitap etmesine neden uyarı yapılmadığını sormasının ardından CHP sıralarına doğru yönelmesi tartışmayı artırdı. Celal Adan, Meclis'te düzenin korunması gerektiğini vurgulayarak milletvekillerine sert uyarılarda bulundu.

Tartışmaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in de dahil olmasıyla Genel Kurul'daki tansiyon yükseldi. Milletvekillerinin kürsü konuşması devam ederken karşılıklı laf atması üzerine oturumu yöneten MHP'li TBMM Başkanı Celal Adan duruma müdahale etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. CHP'li Tuncay Özkan'ın konuşması sırasında sesini yükseltmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi.

