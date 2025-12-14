Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı'nda Kadın Kolları Başkanlığı görevine Fizyoterapist Elif Nur Çil atandı. Atamaya ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Elif Nur Çil'e yeni görevinde başarılar dilediğini belirtti.

Başkan Asnuk, Elif Nur Çil'in Adıyaman'da kadınların sesi olacak çalışmalara öncülük edeceğine inandığını belirterek, Şu ifadelere yer verdi:

'Saadet Partisi Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı görevine, Fizyoterapist Elif Nur Çil hanımefendi atanmıştır. Kendisine bu önemli görevde başarılar diliyor; Adıyaman'ımızda kadınların sesi olacak, adaletin, emeğin ve vicdanın siyasetini büyütecek çalışmalara birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, azim ve gayretiyle davamıza güç katacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.'

Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanmanın sorumluluğu ve heyecanını yaşadığını belirten Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Elif Nur Çil ise, görev süresi boyunca kadınların eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve aile yapısına yönelik çalışmaları güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirerek, 'Saadet Partisi Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlenmiş olmanın sorumluluğu ve heyecanı içindeyim. Görev sürecimde; kadınlarımızın eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve aile yapısına yönelik çalışmaları güçlendirmek, farkındalık projeleri geliştirmek ve teşkilatımızı daha ileriye taşımak için yoğun bir gayret içerisinde olacağım. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin' dedi.

Kaynak : PERRE