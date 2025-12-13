Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi.
Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 300 bin TL adli para cezası bulunan B.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
