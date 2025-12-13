Bunlar da ilginizi çekebilir

Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 300 bin TL adli para cezası bulunan B.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

