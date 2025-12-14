AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, Besni ilçesinde devam eden çalışmaların ardından yeni projelerin de kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini açıkladı.

Milletvekili Özhan, Besni'yi her yönüyle ihya etmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Sırada yeni projelerimiz var... Besnimizi tam anlamıyla ihya etmek için durmuyoruz. Yeni Kaymakamlık Binası, yeni Belediye Binası, Hacı Reşit Camii, Meydan Projesi, Kapalı Otopark projelerimizin temellerini de en kısa sürede atarak inşaat süreçlerini başlatacağız' dedi.

Söz konusu projelerin tamamlanmasının ardından Besni genelinde kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarına geçileceğini kaydeden Milletvekili Özhan, 'Tüm bu projelerin tamamlanmasından sonra Besni genelinde geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri için belediyemizle birlikte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu büyük yatırımların Besni'mize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Besni'ye verdiğimiz her sözün arkasındayız' dedi.

Kaynak : PERRE