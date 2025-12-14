Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde uygulanacak 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurularda son haftaya girildi. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında yürütülen başvuruların kısa süre içinde tamamlanacağı bildirildi.

Projeye başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025, yetkili bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura süreci başlatılacak.

Kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Kura sürecinin ardından hak sahipliği kazanan vatandaşlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Sosyal konut projesiyle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

