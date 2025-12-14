Bunlar da ilginizi çekebilir

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ise 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından, kupa karşılaşmasının günüyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Kulüpten edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yoğun maç takvimi nedeniyle söz konusu karşılaşmanın bir gün öne çekilmesini TFF'ye resmi yazıyla iletti.

Kupada grup aşamasının ilk haftası 17 Aralık'ta başlayacak ve 24 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Sarı-kırmızılı ekibin, 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'i konuk etmesi planlanan müsabakanın, 17 Aralık Çarşamba gününe alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu grup etabı ilk haftasında RAMS Başakşehir ile oynanması planlanan maçın tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

