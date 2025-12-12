Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç'in Brann Stadı'nda Brann'a konuk oldu ve 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcunun performansıyla Avrupa arenasında öne çıkan isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürerek, 5 maçta 4 gole ulaştı. Bu performans, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında dikkat çeken bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

Milli futbolcu ayrıca, Brann'a attığı golle birlikte Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa kupalarında ulaştığı 4 gollük performansı yakaladı. Böylece Aktürkoğlu, 18 yıl aradan sonra bir Avrupa kupası sezonunda 4 gole ulaşan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti.

Bu başarı, Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe adına sergilediği en önemli bireysel başarılar arasında yer aldı ve genç oyuncunun turnuvadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PERRE