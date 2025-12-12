UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve turnuvada son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sarı-lacivertli ekibin bu üstün performansı, Türkiye'nin ülke puanına önemli katkı sağladı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9 puanda kaldı. UEFA Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, sahasında AEK'ya 2-1 yenilerek hem liderliğini hem de yenilmezlik serisini kaybetti.

Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10:

1- İngiltere: 102.672

2- İtalya: 91.088

3- İspanya: 84.828

4- Almanya: 81.545

5- Fransa: 74.105

6- Hollanda: 65.033

7- Portekiz: 62.466

8- Belçika: 57.750

9- Türkiye: 47.600

10- Çek Cumhuriyeti: 44.300

Fenerbahçe'nin etkili performansı ülke puanına katkı sağlarken, Galatasaray ve Samsunspor'un mağlubiyetleri Türkiye'nin 9. sıradaki konumunu korumasına yol açtı. Temsilciler önümüzdeki maçlarla Avrupa sıralamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PERRE