2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde 'Modern Dünyada Aile ve Düşünme Becerileri (P4C) Konferansı' düzenlendi. Perre Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen konferans, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinasyonunda hazırlandı.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisinin açılışı ve BİLSEM öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle başladı. Konferansa, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ceyhun Sarı ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun katıldı.

Konferans kapsamında Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, 'Modern Dünyada Bir Değer Olarak Aile' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Arş. Gör. Dr. Gülçin Ayıtgu Metin ise 'Çocuklar İçin Felsefe (P4C) ile Birlikte Düşünmenin Gücü' konulu sunumuyla katılımcılara hitap etti.

Etkinlik, konuşmacılara plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE