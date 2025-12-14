Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, yapılacak alımla hizmetlerin daha etkin ve kaliteli sunulmasının hedeflendiğini belirterek, bu müjdenin kamuoyuyla paylaşılmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini söyledi.

Öte yandan doğum ve babalık izniyle ilgili çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, mevcut durumda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik bir düzenlemenin gündemde olduğunu aktardı. Bu konuda geçtiğimiz hafta ilgili gruplarla istişarelerin yapıldığını belirten Göktaş, düzenlemenin Meclis çalışmalarına bağlı olarak 2026 yılının başında hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Bakan Göktaş, yapılacak düzenlemelerin aile yapısını güçlendirmeyi ve çalışan ebeveynlerin haklarını iyileştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kaynak : PERRE