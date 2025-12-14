Adıyaman'da bulunan 400 Yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bazı hasta odalarında fare görüldüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda gündem olurken, konuya ilişkin açıklama Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut tarafından yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Turgut, hastanenin kurumsal itibarını zedelemeye ve kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik olarak servis edilen görüntülerin geçmiş dönemlere ait olduğunun tespit edildiğini, söz konusu görüntülerin kasıtlı şekilde bekletilerek paylaşıldığını ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Turgut, görüntülerin ait olduğu dönemde sorumlu firma hakkında gerekli tutanakların düzenlendiğini ve tüm işlemlerin resmi kayıt altına alındığını belirterek, bu tür paylaşımların fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarını haksız ithamlarla karşı karşıya bıraktığını ve vatandaşların hastaneye duyduğu güveni olumsuz etkilediğini kaydetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde haşerelere karşı yetkili ve ruhsatlı firmalarla yapılan protokoller kapsamında düzenli ve periyodik ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Başhekim Doç. Dr. Turgut, olağan dışı durumlarda ise ihtiyaç ve talepler doğrultusunda rutin dışı ek ilaçlama uygulamalarının da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda son ilaçlama çalışmalarının 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde iki gün üst üste yapıldığını bildiren Başhekim Doç. Dr. Turgut, 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde devam eden yoğun inşaat ve altyapı çalışmalarının haşere yoğunluğunu artırdığına dikkat çekerek, tüm ilaçlama faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve belirlenen standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Temizlik ve hijyen uygulamalarının sürekli gözden geçirildiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Turgut, temizlikle ilgili talep ve bildirimlerin hızlı şekilde iletilebilmesi amacıyla karekod destekli bildirim sisteminin de hizmete alındığını söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, hastanenin tüm alanlarında temizlik ve hijyen konularında azami hassasiyet gösterildiğini vurgulayarak, tespit edilen eksikliklerin hastane yönetimine iletilmesinin hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak : PERRE