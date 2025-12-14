Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Son olarak 28 Kasım'da benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. Gece yarısından itibaren motorin fiyatına 2 liralık yeni bir indirim daha yansıtıldı.

İndirimin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları litre bazında yeniden şekillendi.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54,34 TL

Motorin: 52,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara:

Benzin: 55,35 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir:

Benzin: 55,71 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL

Adıyaman:

Benzin: 56,58 TL

Motorin: 55,39 TL

LPG: 29,02 TL

Kaynak : PERRE