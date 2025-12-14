Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Son olarak 28 Kasım'da benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. Gece yarısından itibaren motorin fiyatına 2 liralık yeni bir indirim daha yansıtıldı.
İndirimin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları litre bazında yeniden şekillendi.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54,51 TL
Motorin: 53,12 TL
LPG: 28,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54,34 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 27,88 TL
Ankara:
Benzin: 55,35 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 28,40 TL
İzmir:
Benzin: 55,71 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 28,33 TL
Adıyaman:
Benzin: 56,58 TL
Motorin: 55,39 TL
LPG: 29,02 TL
