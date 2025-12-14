Suriye'de DEAŞ'lı bir terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. ABD ordusu, saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ militanının pusu kurduğu, saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiği, 3 askerin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin, ailelerine haber verilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı açıklamadaa derin üzüntü duyduklarını belirterek, Suriye'de kaybedilen 3 ABD'linin 'büyük vatanseverler' olduğunu söyledi. Trump, saldırının hem ABD'ye hem de Suriye'ye yönelik bir DEAŞ eylemi olduğunu ifade etti.

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu belirterek, yaşanan gelişmelere karşılık olarak 'çok ciddi bir misilleme' yapılacağını açıkladı.

Saldırının, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesinde, Suriye ordusu unsurları ile ABD askerlerinin ortak devriye faaliyeti sırasında gerçekleştiği bildirildi. Yetkililer, bölgenin Suriye yönetiminin tam kontrolü altında olmadığını aktardı.

Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da saldırıyı kınayarak, ABD ve Suriye'nin terörle mücadelede iş birliğini sürdüreceğini ifade etti. Barrack, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletirken, yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ettiğini söyledi.

