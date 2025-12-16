Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencileri, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı ve Ay Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meral Ay'ı ziyaret ederek uygulamalı eğitim programına katıldı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, radyo ve televizyon birimlerinde yayın süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Radyoda mikrofon başına geçen öğrenciler anons denemeleri yaparken, radyo yayın akışı, ses yönetimi ve anons teknikleri hakkında bilgilendirildi. Televizyon stüdyolarında ise haber montajı, görüntü kurgusu ve yayın hazırlığı konularında uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, bir haberin yayına hazırlanma sürecini tüm aşamalarıyla gözlemledi.

Programda öğrencilerle bir araya gelen GGC Başkanı Meral Ay, gazetecilik mesleğinin sorumlulukları ve çalışma şartları hakkında değerlendirmelerde bulundu. GGC'nin 226 üyeli yapısının ilk kadın başkanı olduğunu hatırlatan Ay, gazetecilikte başarı için emek ve kararlılığın önemine dikkat çekti.

Genç gazetecilere mesleki tavsiyelerde bulunan Ay, mezuniyet sonrası sektörde kalıcı olabilmek için fark yaratmanın gerekli olduğunu belirterek, staj süreçlerinin önemine vurgu yaptı. Ay, 'Staj sadece imza atmak için değil, mesleği öğrenmek için yapılmalı. Sahada olmak, haberi yerinde takip etmek bu işin temelidir' İfadelerini kullandı.

Gazeteciliğin yoğun temposuna da değinen Ay, meslekte belirli bir mesai kavramı olmadığını, her an haberle karşılaşılabileceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, haber merkezi, radyo stüdyoları, montaj odaları ve yayın alanlarını gezerek çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, uygulamalı eğitimin mesleki motivasyonlarını artırdığını belirtti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin, üniversitelerle iş birliklerini sürdürerek öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE