Besni Kesmetepe Belde Belediyesi tarafından, belde genelinde güvenliği artırmaya yönelik aydınlatma çalışmaları hayata geçirildi. Belediye Başkanı İbrahim Karademir'in girişimleriyle başlatılan çalışmalar kapsamında; Çakırhüyük-Kesmetepe Yolu, Kesmetepe İnce Araplar Mahallesi giriş yolu ile daha önce imara açılan ve halk arasında 'kesme yeri' olarak bilinen bölgedeki sokak lambaları yenileniyor.

Toplam 4 kilometrelik güzergâhı kapsayan proje ile uzun süredir aydınlatma yetersizliği nedeniyle sürücüler ve yayalar açısından risk oluşturan yolların daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yaşanan olumsuzlukların, modern aydınlatma sistemleriyle ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, karanlık alanların zaman zaman asayiş sorunlarına da zemin hazırladığını belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu tür risklerin azaltılacağını ifade etti. Aydınlatma direkleri ve enerji altyapısının etap etap tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete alınacağı bildirildi.

Besni Kesmetepe Belde Belediye Başkanı İbrahim Karademir, belde halkının taleplerini dikkate alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Karademir, projeye destek veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ile Besni TEDAŞ Müdürlüğüne teşekkür ederek, Kesmetepe'nin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Mahalle sakinleri ise uzun süredir karanlık olması nedeniyle endişe duydukları yolların aydınlatılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, çalışmalardan dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE