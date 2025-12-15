Şiir ve Müzik Aynı Sahneyi Paylaştı

Gecede; yazar ve şair, aynı zamanda Perre Haber Ajansı Kültür Sanat Ve Edebiyat Haberleri Editörü Murat Kayış, sanatçı Ahmet Kurtuluş ve sanatçı Serhat Öztunç sahne aldı. Özgün bir konseptle hazırlanan programda şiirler ve türküler dinleyicilerle buluştu.

Etkinlik kapsamında Adıyaman Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Songül Yorulmaz da sahneye çıkarak okuduğu şiirle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Altunbaş: 'Kültür Etkinliklerini Desteklemeye Devam Edeceğiz'

Programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, bu tür etkinliklerin sosyalleşme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sanatın ve sanatçının toplumdaki yerine dikkat çekti. Altunbaş, Kent Konseyi olarak kültür ve sanat etkinliklerinin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Dinleyiciler Türkülere Eşlik Etti

Yoğun katılımın olduğu gecede, sahnede seslendirilen şiirler ve türküler dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Program boyunca zaman zaman katılımcıların da türkülere eşlik ettiği görüldü.

Kayış: 'Ayda Bir Programlarımızı Sürdüreceğiz'

Yazar ve şair Murat Kayış, ayda bir sahne alarak bu tür programları sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Katılımcıların memnuniyetinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Kayış, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumsal anlamda pozitif düşüncelerin artmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Atci: 'Burası Benim Değil, Bizim'

Gölge Sanat Akademisi kurucularından Mehmet Atci ise akademinin 'burası benim değil, bizim' anlayışıyla kurulduğunu belirterek, Adıyamanlıları akademide yürütülen faaliyetleri yakından takip etmeye ve mekânı ziyaret etmeye davet etti.

Alptekin: 'Bu Tür Etkinlikler Umut Verici'

Programa katılan Medya Tek Ve Radyo Tek Genel Yayın Yönetmeni Zeynal Selahattin Alptekin de yaptığı değerlendirmede, Adıyaman'ın geçmişte kültür, sanat ve edebiyat etkinliklerine olan ilgisine tanıklık ettiğini belirterek, bu tür organizasyonların yeniden yapılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Gölge Sanat Akademisi'nde düzenlenen şiir ve müzik dinletisi, katılımcıların ilgisi ve beğenisiyle sona erdi.

