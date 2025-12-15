Adıyaman'ın Öncelikli Başlıkları Ele Alındı

Gerçekleştirilen görüşmede, Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaçları başta olmak üzere afet ve acil durum yönetimi, güvenlik hizmetleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların sahadaki çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Milletvekilleri, ilin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında Bakan Yerlikaya'ya bilgi verdi.

Bakanlık Nezdinde Destek Talebi

Ziyarette, Adıyaman'da yürütülen ve planlanan projeler için bakanlık desteğinin önemine vurgu yapılırken, özellikle afet sonrası süreçler, güvenlik ve kamu hizmetlerinin etkinliği konularında beklentiler dile getirildi. Milletvekilleri, Adıyaman'ın ihtiyaçlarının karşılanması adına sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

'Görüşme Verimli Geçti'

AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Adıyaman'a gösterdiği ilgi ve hassasiyet dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Milletvekilleri, kentin sorun ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

