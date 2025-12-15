Merhum Mehmet Erdem, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman ziyaretinden bir gün önce düzenlenen cenaze töreninin ardından ebedi istirahatgâhına defnedilmişti. Merhum başkan için Karınca Taziye Evi'nde taziyeler kabul edilirken, Ağıralioğlu ve beraberindeki kalabalık parti heyeti, Adıyaman Deprem Şehitliği programının ardından taziye evini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dilekleri iletildi

Taziye ziyaretinde, merhum Mehmet Erdem'in oğlu Murat Erdem başta olmak üzere aile bireylerine başsağlığı dilekleri iletildi. Ziyaret sırasında, merhuma ve ailesine duyulan saygı gereği video ve fotoğraf kaydı yapılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

Fotoğraf paylaşılmaması özellikle talep edildi

Merhum eski belediye başkanı Mehmet Erdem'in taziyesine bizzat katılan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 'acının vakarını zedelememek ve taziye ortamının herhangi bir şekilde istismar edilmesine mahal vermemek amacıyla' basın mensuplarından fotoğraf paylaşımı yapılmamasını özellikle talep etti.

Söz konusu tutum, Adıyaman kamuoyunda merhuma duyulan vefa ve taziye kültürüne gösterilen hassasiyet çerçevesinde takdirle karşılandı.

