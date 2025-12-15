TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş'ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik ifadeleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti.

İYİ Parti adına kürsüye çıkan Karakaş, konuşmasında Öcalan'a ilişkin sert ifadeler kullanarak, 'Bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. İmralı'daki o bebek katili, teröristbaşı şerefsizdir. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez' ifadelerine yer verdi.

Karakaş'ın sözlerine DEM Parti'den tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, konuşmanın siyasi sınırların dışına çıktığını savunarak, 'Bütün konuşması boyunca sözleri siyasetten ne kadar uzaksa, hakarete o kadar yakındı. Bu kadar hakaret kabul edilemez. Misliyle iade ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan devreye girdi. Buldan, Karakaş'ın ifadelerini hakaret olarak değerlendirdi ve DEM Parti'ye cevap hakkı tanıdı. Genel Kurul'da yaşanan gerginliğin ardından bütçe görüşmelerine devam edildi.

Kaynak : PERRE