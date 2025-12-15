Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kullanıcı yorumları ve eleştirmen puanlarına dayanarak hazırladığı 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesini açıkladı. Antakya Künefesi, 4,51 puan ortalamasıyla listenin zirvesine yerleşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Antakya Künefesi'nin dünyanın en iyi tatlısı olduğunu biz zaten biliyorduk, bir de tescillenmiş oldu. Herkesi dünyanın en iyi tatlısını yemeye Hatay'ımıza bekleriz,' ifadelerine yer verdi.

Türkiye, Antakya Künefesi'nin yanı sıra Baklava ve Fıstıklı Sarma ile de listenin ilk 10'unda yer aldı. Üç farklı tatlıyla ilk 10'a giren Türkiye, zengin mutfak kültürü ve geleneksel lezzetleriyle gastronomi dünyasında güçlü bir konumunu bir kez daha gösterdi.

TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 10 tatlısı:

1. Antakya Künefesi - Türkiye

2. Kaymaklı Dondurma - İngiltere

3. Gelato al Pistacchio - İtalya

4. Strudel - İtalya

5. Baklava - Türkiye

6. Fıstıklı Sarma - Türkiye

7. Tembleque - Porto Riko

8. Crêpes Sucrées - Fransa

9. Tinginys - Litvanya

10. Pão de Ló de Ovar - Portekiz

Kaynak : PERRE