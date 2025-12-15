Gezici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı şubesi olarak, 15 yıldır kesintisiz bir şekilde düzenlediğimiz geleneksel Siyer-İ Nebi sınavlarımızın bu yılki lise düzeyindeki etabını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.'

'Kaybedeni Olmayan Bir Organizasyon'

Sınavın Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında yürütüldüğünü belirten Mehmet Gezici, Siyer-İ Nebi Sınavı'nın amacına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol çerçevesinde ve büyük bir destekle yürütülen bu sınav, amacı itibarıyla 'kaybedeni olmayan' bir organizasyondur. Temel hedefimiz; gençlerimizin, ailelerimizin ve toplumumuzun gündemine Hz. Muhammed (s.a.v.)'in örnek hayatını yerleştirmek, O'nu daha iyi anlamak ve hayatımızın her safhasında bu bilinçle hareket etmektir.'

'Asıl Kazanç Peygamber Sevgisi ve Bilgisidir'

Gezici, sınavda dereceye giren öğrencilere ödüller verileceğini ancak asıl kazanımın manevi boyutta olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Türkiye geneli ve il genelinde dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüller takdim edilecek olmakla birlikte, asıl kazancımız, her bir katılımcının kalbine ve aklına ulaşan bir Peygamber sevgisi ve bilgisidir.'

'Destek Veren Kurum ve Eğitimcilere Teşekkür'

Açıklamasında sınavın hayata geçirilmesinde katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Mehmet Gezici, şu ifadelere yer verdi:

'Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, sınavın yapılacağı okullarımızın kapılarını açan değerli okul müdürlerimize, özveriyle çalışan öğretmenlerimize ve bu gayretin merkezindeki kıymetli öğrencilerimize şükranlarımızı sunarız.'

'Katkı Sunan Okul Müdürlerine Özel Teşekkür'

Gezici, açıklamasının devamında katkılarından dolayı bazı okul yöneticilerine ayrıca teşekkür ederek şunları kaydetti:

'Bu vesileyle, özellikle katkılarından dolayı Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sayın İsmail Teker'e ve Adıyaman Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın İbrahim Halil Sever'e ayrıca teşekkür ederiz.'

'Hayırlara Vesile Olmasını Niyaz Ediyoruz'

Mehmet Gezici, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

'Rabbimiz, bu gayretlerimizi kat kat bereketlendirsin, yaptığımız bu güzel işi Resulullah'ın (s.a.v.) şefaatine ve rızasına vesile kılsın. Sınavımızın tüm Türkiye ve Adıyaman için hayırlara, ilimle dolu bir geleceğe vesile olmasını niyaz ediyoruz.'

Kaynak : PERRE