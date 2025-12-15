Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, siyasi parti ziyaretleri kapsamında yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşme gerçekleştirecek. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyetin 16 Aralık Salı günü saat 10.00'da Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu ile bir araya geleceği bildirildi. Görüşmenin, partiler arası temaslar çerçevesinde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın gerçekleştirmeyi planladıkları görüşmenin ertelendiği de belirtildi. Erteleme kararının, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, CHP ile yapılacak görüşmenin yeni tarihinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Öte yandan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AK Parti'den de randevu talebinde bulunduğu öğrenildi. Heyetin, önümüzdeki günlerde bu temasları da gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi.

