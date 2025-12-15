Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesi ve çevresindeki kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama ve görüntü paylaştı. Paylaşımında, boşaltılan yapıların uzun süredir kaderine terk edildiğini belirten Milletvekili Tanal, bu alanların zamanla metruk hale geldiğini ve madde bağımlıları ile suç unsurlarının yoğunlaştığı bölgeler haline dönüştüğünü ifade etti.

Bölgede ev yakma ve gasp olaylarının yaşandığını dile getiren Milletvekili Tanal, çocukların okula korku içinde gitmek zorunda kaldığını belirterek, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Devletin bu sürece kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Milletvekili Tanal, güvenliğin derhal sağlanması, metruk yapıların etkin şekilde denetlenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının gecikmeden başlatılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında, 'Devletin görevi seyretmek değil; icraatı sahada göstermektir. İnsanların can ve mal güvenliği ertelenemez' değerlendirmesinde bulunan Milletvekili Tanal, yetkilileri acil harekete geçmeye çağırdığını ifade etti.

Kaynak : PERRE