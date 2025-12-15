Gaziantep Ticaret Odası 41 Nolu Meslek Komitesi Başkanı ve ÖMS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sahibi Ökkeş Gün, Anadolu Sigorta ile acentelik ilişkisinin şirket tarafından sona erdirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gün, Anadolu Sigorta'nın son dönemde uyguladığı fiyatlama politikaları ile sahadan kopuk kararların hem sigortalıları hem de acenteleri doğrudan etkilediğini belirterek, yaşanan süreç sonrası kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Açıklamada, Anadolu Sigorta'da yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından köklü kurumsal kültürden uzaklaşıldığını öne süren Gün, 2023 ve 2024 yıllarında meydana gelen büyük afetler sonrası oluşan hasarların, hasar-prim oranları gerekçe gösterilerek dolaylı biçimde acentelere yüklendiğini belirtti.

Pandemi sonrası artan sağlık maliyetlerinin gerekçe gösterilerek özel sağlık sigortalarında olağan dışı ve yüksek yenileme primleri uygulandığını kaydeden Gün, diğer sigorta branşlarında da sigortalıların alım gücü ve saha gerçekleri dikkate alınmadan yüksek fiyat politikasının sürdürüldüğünü dile getirdi.

Anadolu Sigorta'nın tüm sigortalılara toplu şekilde gönderdiği bilgilendirme mesajlarını da eleştiren Gün, bu yöntemin uzun yıllara dayanan acentelik ilişkisini ve acentelerin itibarını zedelediğini ifade etti. Bu iletişim biçiminin ahde vefa ilkesine aykırı olduğunu belirten Gün, 'Hukuki olsa bile vicdani ve ahlaki değildir. Her yasal olan doğru ve helal değildir' değerlendirmesinde bulunduğunu söyledi.

Tüm eleştirilere rağmen Anadolu Sigorta'nın Türkiye'nin milli değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulan bu köklü kurumun geçici yönetim anlayışlarının değil, Türk milletinin, sigortalıların ve acentelerin ortak değeri olduğunu vurguladı.

ÖMS Sigorta olarak sürecin yalnızca Anadolu Sigorta ile olan acentelik ilişkisini kapsadığını belirten Gün, şirketin sigortalılara sunduğu hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi. Tüm poliçelerin, teminatların ve sigortalı haklarının yakından takip edildiğini kaydeden Gün, geniş iş ortaklığı ağıyla hizmet vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamanın sonunda Gün, Gaziantep Ticaret Odası 41 Nolu Meslek Komitesi olarak, sigortacılık sektöründe sahayı yok sayan fiyatlama politikalarına, acenteleri devre dışı bırakan uygulamalara ve tek taraflı dayatmalara karşı tüm acenteleri ortak duruş sergilemeye davet ettiklerini söyledi. Gün, sektördeki yapısal sorunların ele alınması, acentelerin hak ve itibarının korunması amacıyla tüm acentelerin katılımıyla geniş kapsamlı, sonuç odaklı bir toplantı düzenleneceğini de kamuoyuna duyurdu.

Kaynak : PERRE