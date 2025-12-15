Adıyaman Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Belediye ekipleri tarafından 262 sokak ve 21 caddede altyapı yenileme ile asfalt serimi çalışmaları tamamlanırken, diğer bölgelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında, asfalt serimi tamamlanan noktalar dışında kalan bölgelerde yama ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana kent genelinde toplam 475 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

6 Şubat depremleri, yerinde dönüşüm çalışmaları ve altyapı yenilemeleri nedeniyle zarar gören kaldırımlar, refüjler ve kavşaklarda parke ve bordür üretimleri hız kazandı. Bu kapsamda bugüne kadar 136 bin 300 metrekare parke ve petek taşı ile 85 bin 500 metre bordür taşı döşendi.

ASKİM tarafından yürütülen içme suyu hatlarının yenilenmesi çalışmalarında ise toplam 558 kilometrelik hattın 506 kilometresi tamamlanarak yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. Yağmur suyu hatlarında 79 kilometrelik toplam hattın 64 kilometresi tamamlanarak yüzde 80, kanalizasyon hatlarında ise 76 kilometrelik hattın 72 kilometresi bitirilerek yüzde 92 seviyesine gelindi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 bin evsel abone bağlantısı ücretsiz olarak yapılarak vatandaşlara hem zaman hem de maliyet açısından önemli katkı sağlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yakından takip ettiği çalışmaların, kent merkezi ile şehrin güneyinde bulunan mahallelerde yoğunlaştığı belirtildi.

