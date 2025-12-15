AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, Adıyaman'a kazandırılacak yeni kütüphane projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gençlere söz verdikleri projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yeni kütüphanenin Merkez Altınşehir Mahallesi'nde inşa edileceğini kaydeden Milletvekili Özhan, tesisin 4 katlı olarak tasarlandığını ve tamamlandığında 5 bin 393 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktardı. Aynı anda yaklaşık 750 kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip olacak kütüphanenin, gençlere modern ve ferah bir öğrenme ve çalışma ortamı sunacağını ifade eden Özhan, projenin şehrin kültürel gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Milletvekili Özhan, açıklamasında, 'Adıyaman'ımıza yakışan, nice bilgi ve esere ev sahipliği yapacak bu merkez şehrimize hayırlı olsun. Sürecin başından sonuna kadar desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm bürokratlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,' ifadelerini kullandı.

