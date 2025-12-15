Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka duyurdu. Saka, Durbay'ın akşam saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören 37 yaşındaki Durbay, hastalığı sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Klinik durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine, yakınlarına ve Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, 'Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen son anına kadar Şehzadeler'e hizmet etmeyi sürdüren Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Manisa halkına başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Gülşah Durbay için Şehzadeler Belediyesi binası önünde resmi bir anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel, törende yaptığı konuşmada Gülşah Durbay'ın hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

Durbay'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından kortej eşliğinde Hatuniye Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine ilişkin detayların belediye tarafından paylaşılacağı bildirildi.

