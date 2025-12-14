Bunlar da ilginizi çekebilir

Proje kapsamında tamamlanan 349 konutun, kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim sürecine ilişkin bilgilendirmenin ilgili kurumlar tarafından ayrıca yapılması bekleniyor.

Kura çekimlerinin, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. Hak sahipleri ve vatandaşlar, kura sürecini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Mara Musalla Mahallesi sınırları içerisinde tamamlanan konutların kura çekimi, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 15.00'te, noter huzurunda yapılacak.

