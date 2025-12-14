Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla Terbizek Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları tamamlandı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'ın girişimleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında kavşakta trafik akışı iyileştirildi.

Bu çalışmaların yanı sıra Besni Viyadüğü ve Besni Çevre Yolu projeleri de tamamlanarak hizmete alındı. İlçedeki ulaşım ve kentleşme yatırımlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğü bildirildi.

Önümüzdeki dönemde Besni-Gölbaşı yolu Sarhan güzergâhının genişletilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Milletvekili Özhan, ilçedeki ulaşım yatırımlarının koordinasyon halinde yürütüldüğünü ve projelerin devam edeceğini belirtti.

