Adıyaman'da kış aylarına rağmen etkili olan ılıman hava, kentte yaşayan vatandaşların açık alanlara yönelmesine neden oldu. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda vatandaş, kentin önemli inanç ve ziyaret noktalarından biri olan Zeynel Abidin Türbesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlar, havaların elverişli olmasını fırsat bilerek açık alanlarda vakit geçirdiklerini dile getirirken, Zeynel Abidin Türbesi'nin hem manevi huzur arayanların hem de dinlenmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların bir kısmı aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte türbeyi ziyaret ederken, bazı vatandaşların ise türbe çevresindeki oturma alanlarında piknik yaparak vakit geçirdiği gözlendi.

