Edinilen bilgilere göre; M.T.K. yönetimindeki 02 DA 533 plakalı otomobil, H.Ö. idaresindeki 27 AEG 716 plakalı hafif ticari araç ve H.T. yönetimindeki 02 ABA 973 plakalı otomobil, Besni Çevre Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

