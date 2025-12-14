İçişleri Bakanlığı, gazeteci Saygı Öztürk'ün 11 Aralık 2025 tarihli haberine ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu aramanın 9 Aralık'ta ilgili gazeteyi santral numarası üzerinden üç kez arayan C.A. isimli hükümlü tarafından yapıldığı belirtildi.

Aramaların sürelerinin sırasıyla 1 dakika 59 saniye, 15 dakika ve 13 dakika 34 saniye olduğu kaydedildi. Bakanlık yetkilileri, aramaların bir açık cezaevinden yapıldığını ve C.A.'nın 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından kaydının bulunduğunu duyurdu.

1990'lı yıllarda Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerde adı geçen ve 'Yeşil' kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın öldüğü kabul edilse de, bazı kesimlerde yaşadığı iddia ediliyordu. Saygı Öztürk'ün haberi üzerine 'Yeşil yaşıyor mu?' tartışmaları yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, aramaların teknik tespitler sonucu C.A. tarafından gerçekleştirildiğinin netleştiği, olayın takip edildiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulandı.

Kaynak : PERRE