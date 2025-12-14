Doğal güzellikleriyle öne çıkan Ulubaba Dağı, aynı zamanda Hüseyin Gazi Türbesi nedeniyle inanç merkezi olarak da ziyaret ediliyor. Karla kaplı doğada gerçekleştirilen etkinlikte hem doğa koşulları gözlemlendi hem de bölgenin kültürel ve manevi yönüne dikkat çekildi.

Emrah Parlar: 'Zor Koşullarda İnsanlara ve Sessiz Canlara Ulaşıyoruz'

Perre Offroad Kulübü Başkanı Emrah Parlar, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede kulübün faaliyet alanına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Zor doğa koşullarında insanlara ve sessiz canlara ulaşmak onların zor anlarında donanımlı dört çeker araçlarla yardıma koşmaktayız.'

Musa Gürbüz: 'Bu Güzellikleri Belgelemek ve Paylaşmak İçin Sahadayız'

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği (AFOT) Başkanı Musa Gürbüz ise etkinliğin fotoğraf ve belgeleme boyutuna vurgu yaparak şunları söyledi:

'Bu güzellikleri belgelemek ve paylaşmak için kulüp üyelerimizle birlikte bu tür etkinliklere katılmaktayız.'

Sessiz Canlar Unutulmadı

Etkinlik kapsamında Perre Offroad Kulübü ve AFOT üyeleri, zorlu kış koşullarında doğada yaşayan hayvanlar için çeşitli noktalara yem bıraktı. Sessiz canlar için yapılan bu çalışmanın ardından etkinlik sona erdi.

