Adıyaman Çelikhan Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yürüttüğü yol yapım ve altyapı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, caddeyi daha güvenli ve konforlu hale getirmek için parke döşeme çalışmalarını yoğun şekilde yürütüyor. Çalışmalara ilişkin açıklama yalan Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Mahmut Şahin, çalışmaların belirlenen plan ve programa göre ilerlediğini belirterek, 'Belediyemiz tarafından Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yürütülen yol yapım ve altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızın yüzde 70'i tamamlanmıştır. Çalışmalar, belirlenen plan ve program doğrultusunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Cadde tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar süresince yaşanabilecek geçici aksaklıklardan dolayı hemşehrilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ederiz. Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, çalışma süresince vatandaşları her konuda bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE